Ibra su Mihajlovic: “Solo per lui avrei giocato gratis, con il cuore”

Durante la presentazione della sua autobiografia alla “Gazzetta dello Sport”, Sinisa Mihajlovic ha scambiato alcune impressioni con Zlatan Ibrahimovic collegato dalla sua abitazione. E Ibra, visibilmente commosso nel raccontare i giorni della malattia di Sinisa, ha ricordato anche un intreccio di calciomercato: “Sinisa ha fatto di tutto per portarmi a Bologna, ma con lui sono stato onesto e gli ho detto che non corro più come prima. E lui mi diceva “devi stare avanti e aspettare”. Ha usato tutte le parole giuste. Gli ho confidato che, se fossi andato, l’avrei fatto gratis, solo per lui, con il cuore. Alla fine è arrivato il Milan, ma la decisione non era se dovevo giocare con il Bologna o con altri, ma se dovevo continuare a giocare oppure no”.

Foto: twitter Milan