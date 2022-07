Ibra show: “Quando mi ritiro?Mai, senza di me il calcio muore”

Zlatan Ibrahimović è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dal campo ancora per un po’. Nonostante questo lo svedese continua la sua riabilitazione e tra un esercizio e l’altro passa il tempo divertendosi e scherzando con i suoi amici tramite le dirette social. Nell’ultima, alla domanda relativa al suo ritiro, il campione ha scherzato rispondendo così. Quando mi ritiro? Mai. Quando lo farò il calcio poi sarà morto”.

Nella live è poi entrato Donnarumma, ex portiere del Milan oggi in forza al PSG. Non sono mancate le battute anche per lui.Il portiere della nazionale è intervenuto mentre si trovava sull’aereo dei parigini di ritorno dal loro periodo pre stagionale in Giappone. Ibra ha invitato il portiere (chiamandolo ‘Nasone’) a rilassarsi, poiché era troppo teso per le tante persone che lo stavano guardando.

Foto: Twitter Milan