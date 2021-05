Ibra risponde a Lukaku: su Instagram la foto di un cappuccino con una sua effige

Continuano i botta e risposta tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku sui social, su chi sia il Re di Milano.

Dopo il post sullo scudetto dell’interista (“Inchinatevi al Re”), lo svedese del Milan ha pubblicato la foto di una tazza che lo ritrae a braccia alzate davanti al Duomo di Milano.

Nonostante il campo per quest’anno abbia coronato Lukaku non solo come Re di Milano ma Re d’Italia, Ibrahimovic pare non abbia alcuna intenzione di deporre le armi. Quanto meno quelle dei social.

E’ stato un anno lungo, pieno di diatribe, sfociate poi nella quasi rissa e insulti nella gara di Coppa Italia. Per ora Lukaku guarda dall’alto, ma Zlatan non si arrende, in attesa di un prossimo duello sul campo.