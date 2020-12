Ibra: “Quando perdo, mia moglie capisce e mi sta lontano. Solo Maradona più forte di me”

Zlatan Ibrahimovic ha raccontato a Sportweek il suo culto per la vittoria. “Mi incazzo tantissimo quando perdo, ma non cerco scuse. Se mi incazzo, è meglio che stai lontano. Mia moglie Helena mi conosce e mi dice ciao. Quando alzo il volume, lei lo abbassa e se ne va. Non per darmi ragione, anzi mi dice che sono stupido. E se ne va. Il più forte di tutti i tempi? Maradona. Sì, lui era più forte anche di me”.

Foto: Sito Uff. Milan