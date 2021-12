Ibra presenta il suo libro: “Ho paura di smettere perché non so cosa mi attende dopo”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato così della sua carriera e della sua sua attuale stagione, a margine della presentazione alla Triennale a Milano del suo nuovo libro “Adrenalina – My untold stories”: “Buonasera a tutti, benvenuti. Sono felice, la risposta al libro è positiva. È la mia storia, voglio ringraziare le persone che mi hanno accompagnato nella mia carriera. Ora c’è la possibilità di vedere un po’ della mia storia”.

Sull’essere ancora decisivo:

“Dopo l’infortunio che mi ha fatto stare fuori un anno, ho capito che il calcio per me è tutto. Ho paura di smettere perché non so cosa mi aspetta dopo. A Sanremo avevo paura della multa se non mi fossi presentato (ride, ndr). Comunque, sto dimostrando che con la mentalità giusta posso fare ancora la differenza. È tutto recupero, voglia che devi avere. Poi ho una mentalità: ‘Perché essere normale quando puoi essere migliore?’.

Sull’adrenalina:

“Mi arriva con gli obiettivi che mi pongo. Ogni giorno mi sveglio con dei dolori, ma con l’adrenalina vado avanti. La rovesciata di ieri mi porta avanti, non ho vinto e mi brucia, non sono felice. Anche questa è adrenalina per la prossima partita”.

Ora l’adrenalina è lo Scudetto per il Milan?

“Sicuro, sicuro”.

Sul possibile futuro da allenatore:

"Vediamo… Finché sono attivo penso solo al calcio. Fare l'allenatore è un lavoro difficile, devi trasmettere le tue idee a 25 giocatori. Devi fare la scuola per allenatori".