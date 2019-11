Futuro Ibra, il Pescara scherza tu Twitter: “Benvenuto Zlatan!”

E alla fine Ibrahimovic scelse Pescara. O, almeno, così scherza il club adriatico. Sul proprio profilo twitter, infatti, il sodalizio bianco-azzurro ha pubblicato un fotomontaggio dello svedese con la maglia del Delfino, inserendosi in maniera ironica nella corsa per assicurarsi il 38enne in uscita dal LA Galaxy.

Questo il tweet pubblicato nel pomeriggio.

Foto: twitter Pescara