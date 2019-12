Ibra, occhi da “Diavolo” su Instagram: lo svedese lancia segnali rossoneri

Zlatan Ibrahimovic ha scelto il Milan. Il ritorno del campione in rossonero è ormai cosa fatta e a Milanello attendono solo il suo arrivo. Il “Sì” arriverà a breve, e il giocatore sarà a Milano nei prossimi giorni, ma intanto lo svedese continua a lanciare indizi sempre più confortanti sui social. Sulla sua pagina Instagram, infatti, il calciatore ha pubblicato una story nella quale, con sguardo fisso alla fotocamera, indica i propri occhi. Occhi rossoneri, occhi “da Diavolo”. Occhi da Milan. E i tifosi guardano già al calendario, in attesa di capire quando lo potranno vedere in campo. Difficile ipotizzare un suo utilizzo per il match dell’Epifania contro la Sampdoria, più probabile un suo impiego in Coppa Italia, il 15 gennaio, a San Siro contro la Spal. La valutazione finale spetterà a Stefano Pioli, dopo che avrà analizzato lo stato di forma di Ibrahimovic.

Foto: Twitter Galaxy