Ibra, nuovo indizio social: “Mi sto solo scaldando”. E spunta l’11 sulla maglia

“Come ho detto, mi sto solo scaldando”. Un nuovo indizio social dopo quello di ieri per Zlatan Ibrahimovic che, a questo punto, sembra davvero ad un passo dal rinnovo con il Milan. Un tweet senza troppo giri di parole, in cui lo svedese appare con la maglia del Milan e un foto ritocco su quello che potrebbe essere il suo nuovo numero di maglia: l’11. Nel post anche il tag della squadra rossonera. Se il buongiorno si vede dal mattino…

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 28, 2020