Ibra non vede l’ora: tutto pronto per il suo primo bagno di Milan

Zlatan Ibrahimovic è già al centro del mondo Milan. In campo (lo svedese subito in gol nell’amichevole di ieri vinta 9-0 contro la Rhodense, in attese del debutto ufficiale), ma anche fuori: centinaia di tifosi ad acclamarlo nelle sue prime giornate a Milano, la stampa di mezzo mondo che parla del grande ritorno in rossonero, senza dimenticare il boom social (qui i numeri da urlo fatti registrare dal Milan). Una scossa per tutto l’ambiente, l’effetto Ibrahimovic non risparmia nessuno. E ora il popolo rossonero, dopo aver accolto a braccia aperte il ritorno dello svedese, si prepara a salutarlo in grande stile nel suo nuovo debutto con la maglia del Milan. Zlatan scalpita, pronto ad infiammare i tifosi rossoneri in occasione della sfida contro la Sampdoria in programma lunedì pomeriggio alle ore 15 (a proposito, a San Siro sono previsti circa 60mila spettatori). La certezza è che Ibra giocherà, adesso il dubbio è se partirà titolare o dalla panchina, ma le percentuali di un suo impiego dal 1′ al centro dell’attacco di Pioli sono in forte rialzo. Zlatan non vede l’ora: tutto pronto per il suo “primo” bagno di Milan.

Foto: sportbible.com