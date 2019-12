Ibra-Milan, una storia di gol e prodezze: la Top 3 delle reti in rossonero di Zlatan

Sono passati 10 anni da quando Zlatan Ibrahimovic si presentava per la prima volta al San Siro rossonero: “Sono qui per vincere tutto“. Cinque parole che entusiasmarono il pubblico del Milan, e che poi non si discostarono molto dalla realtà: uno Scudetto, una Supercoppa italiana, nonché il titolo di capocannoniere della Serie A nel 2011-12. Ora lo svedese si appresta a tornare e se da un lato sarà difficile tornare alla vittoria (almeno da subito), quel che è certo è che Zlatan potrà entusiasmare ancora con gol e prodezze uniche nel loro genere. Ibra si è fermato a quota 56 gol in rossonero. I più belli? Una scelta difficile, ma in un’ipotetica Top 3 non possono mancare queste reti. Milan-Fiorentina 1-0, novembre 2010: a decidere un gol di Ibra in rovesciata. Il secondo è il suo numero 100 in Serie A, e di certo non poteva essere banale: novembre 2011, Milan-Chievo 4-0: lo svedese sigla il momentaneo 2-0 con una prodezza da fuori area. Dulcis in fundo il gol nella finale di Supercoppa italiana 2011 contro l’Inter. Lo svedese, su assist di Seedorf, regalò ai rossoneri il pareggio che aprì la strada alla rimonta rossonera. Il Milan si aggiudicò il trofeo, battendo i cugini per 2 a 1. Anche grazie a Zlatan, l'”eroe dei due mondi” ormai pronto a tornare.

Foto: sito Milan