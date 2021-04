Ibra: “Milan in Champions? Se continuiamo a crederci ce la facciamo”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Milan TV dopo il prolungamento del contratto fino al 2022, ecco le sue dichiarazioni alla domanda sul possibile raggiungimento della Champions da parte dei rossoneri: “Bisogna credere in quello che facciamo, se continuiamo a crederci allora ce la facciamo. Non è ancora finito nulla, niente è impossibile, ognuno ha i suoi obiettivi. Il mio obiettivo è vincere, se non vinco c’è delusione. Ma questa è la mia mentalità, ognuno ha la sua. Bisogna crederci, questo è il segreto”.