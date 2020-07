Ibra-Milan: il campione ritrovato a suon di gol e assist

Indomabile. Formidabile. Superlativo. Sono tutti aggettivi di Zlatan Ibrahimovic. Come il vino, più invecchia, più migliora. Perchè sembra che il campione svedese non ricordi l’aspetto anagrafico e continui a segnare con regolarità. Zlatan non stupisce più. È innamorato follemente del calcio e del Milan, al punto che potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea della permanenza all’ombra del Duomo. Zlatan sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia rossonera. Timbra il cartellino, segna e fa segnare. Tanti assist come quello di Marassi ad Hakan Calhanoglu. In casa della Sampdoria, Ibra ha vissuto l’ennesima serata da applausi. Un monumento per il Milan. Un avversario che incute paura e terrore agli avversari, che spesso sono costretti ad una marcatura ad personam, che però libera spazi per i compagni di squadra. Zlatan-Milan: un amore ritrovato.

Foto: Twitter ufficiale Milan