Ibra manda un messaggio sui social: ritorno al Milan più vicino

Dopo i dialoghi fitti delle ultime settimane e l’incontro di ieri sera, non poteva mancare il messaggio del diretto interessato, Zlatan Ibrahimovic, su un suo possibile nuovo approdo al Milan in veste dirigenziale. Lo stesso ex attaccante svedese, a suo modo, conferma che il terzo ritorno in rossonero sembra ormai essere prossimo. Ibra infatti ha pubblicato una foto sui suoi social dove in descrizione ha aggiunto solo “tic tac tic tac”. Un suono emblematico che sa di sentenza: Zlatan Ibrahimovic sta per tornare.

Foto: Twitter Ibrahimovic