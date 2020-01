Ibra: “Lo Zlatanometro dice 200, ho ancora tanta fame. Paura? Mai avuta. Vi spiego il numero 21”

Zlatan Ibrahimovic, nuovo attaccante rossonero, ha parlato così ai microfoni di Milan TV dopo la sua prima giornata a Milano: “La numero 21? Perché è il numero di mio figlio più grande, gli ho fatto vedere tutti i numeri disponibili e hanno scelto il 21. Qual è il mio obiettivo ora? L’obiettivo è di aiutare il club, la squadra e migliorare la situazione. Individualmente voglio fare il meglio possibile. Che figlio era Zlatan, e che padre è oggi? Zlatan figlio era come il papà di oggi. Tanta fame, tanta voglia e tanta fiducia in se stesso. Maldini e Boban? Nelle ultime 2-3 settimane ho parlato più con loro che con mia moglie, però tutto è andato bene perché sono qua. Se ho mai avuto paura? No. Che dice lo Zlatanometro? Dice 200”.

Foto: ufficiale Milan