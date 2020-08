Ibra, le goffe notizie sulla chat e il gioco delle parti che sta per finire

Ci hanno raccontato che Ibrahimovic è in contatto con i suoi compagni del Milan, assolutamente presente nella chat di squadra. Altissimo indizio (?) di puro giornalismo, succede anche questo oggi in mancanza di altro. Noi restiamo della nostra idea da sabato sera: al netto degli allarmismi, delle frenate e delle giuste ricostruzioni, il gioco delle parti sta per finire. Ibrahimovic ripartirà dal Milan, avrà la considerazione che ha chiesto, non sentiremo Maldini dire per la centesima volta “sono ottimista”, si passerà dalla teoria alla pratica, dalle parole ai fatti. La conferma di Ibra non è stata mai in dubbio, il gioco delle parti sta per finire. E Bakayoko non vede l’ora di tornare a vestire il rossonero.

Foto: twitter Milan