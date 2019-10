Ibra, ko ai playoff e gestaccio al tifoso: “Se lascerò l’MLS nessuno saprà più che esiste”

Una notte da dimenticare per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha perso 5-3 il derby contro il Los Angeles FC ed è stato eliminato dai playoff di MLS. A nulla è servito il gol del momentaneo 2-2 firmato dal classe ’81 grazie alla papera del portiere avversario Miller. Poi nel finale grande nervosismo per Ibra che ha risposto a un tifoso toccandosi le parti basse. Dopo la partita, lo stesso Ibra ha parlato così: “Non so ancora cosa farò. Se rimango, le persone continueranno ad interessarsi all’MLS, se me ne andrò, nessuno saprà più che esiste l’MLS. Quando giochi ti aspetti sempre che la tua prestazione sia valutata per ciò che hai fatto: io mi sono impegnato al massimo come sempre e ho segnato due gol, ma se ne prendi cinque…è tutto più difficile”.

Could Zlatan Ibrahimovic's last action in #MLS be… grabbing his junk and mouthing off to an #LAFC fan? Possibly. Kind of perfect in the worst possible way, I'd say. #LAGalaxy pic.twitter.com/shKTVeqm8g

— Pablo Maurer (@MLSist) October 25, 2019