Ibra “IZ back”, gol in A dopo 2806 giorni: “Esulto come dio per sentirmi vivo. E sul rinnovo…”

Zlatan “IZ back”. Ibrahimovic ritrova il gol in Serie A dopo 2806 giorni: l’ultimo sigillo in Italia dello svedese risaliva al 6 maggio 2012 nel derby contro l’Inter. Oggi, con il gol contro il Cagliari, lo svedese torna ad esultare con la maglia del Milan: bella girata di prima intenzione con il mancino, palla sul secondo palo imparabile per Olsen. Dopo la vittoria in terra sarda, lo stesso Ibrahimovic ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Segnare, per un attaccante, è molto importante: ogni tanto il pallone entra, ogni tanto no. Io mi sento bene, ho sbagliato qualche pallone ad inizio partita ma mi serve giocare per tornare in piena forma. Esultanza da dio? L’avevo promessa a San Siro, non qui. Ad ogni gol faccio la celebrazione da dio, così mi sento vivo. Il mister pensa alla mia età, ma non c’è problema: il cervello è sempre uguale e il fisico deve seguirlo. Oggi è andata bene, abbiamo lavorato tutta la settimana e come risultato ci siamo presi i tre punti. Speriamo di continuare così, si soffre ma quando si lavora bene torna tutto”. Poi una battuta sul rinnovo: “Dovrei vincere il campionato, mi sa che è difficile”.

https://twitter.com/acmilan/status/1216027111296729089

Foto: Twitter ufficiale Milan