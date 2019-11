Ibra, il no al rilancio Galaxy e tutti i retroscena sul borsino italiano

Zlatan Ibrahimovic lascia i Los Angeles Galaxy, adesso è anche ufficiale. Lo svedese saluta così il club di MLS dopo due stagioni nelle quali il classe ’81 ha collezionato 58 presenze impreziosite da ben 53 reti. I Galaxy hanno provato fino all’ultimo a convincere Zlatan a rinnovare, ma lo svedese ha preferito declinare, malgrado il rilancio sull’ingaggio. E ora Ibra – che da fine dicembre sarà svincolato – ripartirà da una nuova avventura. Quale? Lo capiremo presto, ad oggi gli scenari sono questi. Il Milan ha fatto sondaggi indiretti tramite i suoi uomini mercato, serve l’avallo completo della proprietà in passato contraria a operazioni del genere. Il club che sta spingendo più di tutti almeno in queste ore è il Bologna: anche negli ultimissimi giorni ci sono stati contatti diretti, frequenti e continui con il di Sinisa Mihajlovic, che sarebbe entusiasta di riabbracciare Zlatan dopo averci già lavorato insieme. E la società felsinea potrebbe anche decidere di alzare la proposta per accontentare lo svedese. Il Napoli? Ha fatto un sondaggio, ma è chiaro che adesso in casa azzurra sono alle prese con altre situazioni. Ibrahimovic ha anche offerte dall’estero, ma la pista che porta in Serie A va tenuta in considerazione, aspettando nuovi sviluppi.

Foto: AS