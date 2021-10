Ibra fa 40, Moratti: “Tanti auguri con affetto e stima. Può giocare altri dieci anni”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha voluto fare gli auguri a Zlatan Ibrahimovic per i suoi quarant’anni. E lo ha fatto durante un’intervista rilasciata a Tuttosport. Di le dichiarazioni.

“Gli faccio tanti auguri con affetto e stima. E’ vero, quando Ibra è andato via abbiamo conquistato il Triplete, ma chi può dire che non avremmo vinto anche con lui? Il signor Ibrahimovic ci ha dato tantissimo, ci ha aiutato a vincere tre scudetti, io sono molto affezionato a Zlatan. Per conto mio, per la classe e la personalità che ha, potrebbe anche farcela per altri dieci anni e giocare fino ai 50”.

Foto: Sito Inter