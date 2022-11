Ibra esalta Ancelotti: “Sei il numero uno. Ma sei ricco, non dirmi più che devo prestarti i soldi”

Intervenuto come Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Carlo Ancelotti ha ricevuto un video di Zlatan Ibrahimovic tutto per lui: “Ciao Carlo mio, complimenti per tutto quello che hai fatto. Hai vinto tutto, sei unico. Ho avuto fortuna ad averti come allenatore, ma anche tu hai avuto fortuna ad avermi come giocatore. Ma la fortuna che ho avuto è di conoscere Carlo Ancelotti come persona. E come persona sei ancora più forte che da allenatore. Meriti tutto quello che hai fatto. Ma non dirmi più che non sei ricco e che ti devo prestare i soldi perché adesso stai bene, più che bene”. La replica di Ancelotti è al miele: “Ibra è il numero uno, dietro questa maschera c’è dietro un professionista, un altruista. È un grandissimo giocatore”

Foto: Twitter Ancelotti