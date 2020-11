Ibra entra nella storia: è il primo giocatore del Milan a segnare in 7 partite consecutive di Serie A

Gol, gol e ancora gol. E’ questo il marchio di fabbrica di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, prima della gara contro il Verona, è stato premiato come MVP di ottobre. Poi, si è scatenato. Nonostante il rigore sbagliato, questa sera Ibra è entrato nella storia del club rossonero. Infatti, con il gol di questa sera è diventato l’unico calciatore del Milan ad aver segnato in 7 partite consecutive di Serie A. Ibrahimovic ha battuto il record di Shevchenko e di se stesso, quello del 2012 riuscì a segnare in sei occasioni.

Foto: twitter Milan