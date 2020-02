Ibra e Theo, giallo pesante: salteranno la semifinale di ritorno contro la Juve

Giallo pesante per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, al 29′ del primo tempo di Milan-Juve, andata della semifinale di Coppa Italia, è stato ammonito per un braccio largo su De Ligt. Ibra era diffidato e, dunque, scatterà automaticamente un turno di squalifica per la gara di ritorno, in programma all’Allianz Stadium il 4 marzo prossimo. Stessa sorte è toccata poco dopo a Theo Hernandez.

Foto: Twitter ufficiale Milan