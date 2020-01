Ibra e Leao rilanciano il Milan: 2-0 a Cagliari. Quarto ko di fila per i sardi

Dopo tre partite senza vittorie, il Milan si rialza. Nell’ultima giornata del girone d’andata, la squadra di Stefano Pioli sbanca la Sardegna Arena battendo il Cagliari con un secco 2-0: Rafael Leao sblocca il match in avvio di secondo tempo (conclusione deviata da un difensore che beffa Olsen), poi ci pensa Zlatan Ibrahimovic a chiudere i giochi al 64′ con una bella girata di sinistro che si insacca sul secondo palo. Per lo svedese si tratta della prima rete nella sua seconda avventura in maglia rossonera. Il Milan torna così a vincere e sale a 25 punti in classifica; il Cagliari, alla quarta sconfitta di fila in campionato, resta fermo a quota 29.

Sabato 11 gennaio

15:00 Cagliari-Milan 0-2 (Leao, Ibrahimovic)

18:00 Lazio-Napoli

20:45 Inter-Atalanta

Domenica 12 gennaio

12:30 Udinese-Sassuolo

15:00 Fiorentina-Spal

15:00 Sampdoria-Brescia

15:00 Torino-Bologna

18:00 Verona-Genoa

20:45 Roma-Juventus

Lunedì 13 gennaio

20:45 Parma-Lecce

CLASSIFICA: Inter, Juventus 45; Lazio* 39; Roma 35; Atalanta 34; Cagliari 29; Parma, Milan 25; Napoli, Torino 24; Bologna 23; Verona* 22; Udinese 21; Sassuolo 19; Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce 15; Brescia, Genoa 14; Spal 12.

*Una partita in meno

