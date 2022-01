Ibra e la maledizione dagli 11 metri: quinto rigore sbagliato sugli ultimi sette calciati

Tra i numeri straordinari di Zlatan Ibrahimovic, a far storcere il naso sono i numeri sui calci di rigore. Ibra ha fallito un altro rigore nella gara contro la Roma, per fortuna sua e del Milan, non decisivo.

Rui Patricio ha ipnotizzato lo svedese che continua il momento no dagli 11 metri. Per Ibra è il quinto sbagliato sugli ultimi sette calciati.

Un record non proprio incoraggiante.

Foto: Twitter Milan