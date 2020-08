Ibra e il rinnovo Milan: storia di un romanzo scontato. E la chat è salva…

Nell’estate del “Messi resta” e forse va, oppure del “Thiago Silva a Firenze” e invece va al Chelsea, il tormentone Zlatan Ibrahimovic è stato spettacolarizzato in modo assurdo. Forse per recuperare le perle precedenti (potremmo aggiungerne altre quattro o cinque). Forse per salvare la chat con i suoi compagni, ci avevamo raccontato da Milanello che i dialoghi erano ancora aperti come se dovessero finire da un momento a parte. Macché. Tutto secondo un cliché chiaro da giorni, già dallo scorso fine settimana quando non c’era il minimo dubbio sul prolungamento per una stagione di Ibra. Magari togliendo qualche bonus e aumentando la parte fissa fino a 7 milioni, come aveva chiesto Raiola per una questione di rispetto. La chat è salva, ci viene un po’ da scherzare e da sdrammatizzare. Nell’estate in cui Messi forse va davvero e non “sicuramente resta”…

Foto: Twitter Milan