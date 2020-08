Ibra e il contratto: le richieste di Raiola sono una sentenza. Ma il Milan non può sbagliare

Noi pensiamo che il Milan debba fare tutti gli sforzi possibili e immaginabili per trattenere Ibrahimovic, il vero artefice (con tutto il rispetto per l’ottimo lavoro di Pioli da giugno in poi) della rinascita rossonera. Ma bisogna fare i conti con Mino Raiola e memorizzare che quattro milioni più bonus non bastano, neanche cinque. E forse neanche sei. Siamo in una fase caldissima, il Ferragosto non c’entra, per sbrogliare la matassa o per mandare a monte tutto. Ibra per il Milan deve essere una ripartenza, a costo di scalare la montagna Raiola. Considerato che Ibra è il testimonial della nuova maglie rossonere, bisognerà trovare in qualche modo una quadratura.

Foto: Twitter Milan