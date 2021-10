Ibra e i suoi 40 anni: “Mi sento ancora il più forte di tutti”

Nel giorno del suo 40esimo compleanno, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del Milan. Ecco un breve estratto:

Il 3 ottobre giorno della mia nascita? “Non è una cosa che ho scelto, ma nel mese di ottobre penso siano nati tanti campioni e mi sento uno di loro”.

Il mio futuro? “Ora voglio giocare il più possibile, non voglio lamentarmi un giorno di voler giocare ancora. Non mi sento di dire che sono arrivato a questo step, io mi sento ancora il più forte di tutti, posso portare risultati e soddisfare i tifosi. Il prossimo step dipenderà dalla disponibilità del club. Ora il progetto è differente, ma io sono qua da un anno e mezzo e abbiamo creato una cosa importante e differente rispetto a come era abituato il Milan. E’ così, una grande sfida, ma è una bella sfida che può diventare una soddisfazione totale”.

Foto: Twitter Milan