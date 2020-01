Ibra è del Milan: ora c’è anche la firma. Lo svedese ha scelto la maglia numero 21

Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Lo svedese torna a vestire la maglia rossonera, sette anni dopo l’ultima volta. Dopo le visite mediche svolte in tarda mattinata, il bomber si è diretto a Casa Milan dove ha posto la firma sul suo contratto. Come comunicato sui social dal club, Ibra ha scelto la maglia numero 21. Accolto dall’entusiasmo dei tifosi, ora Ibrahimovic è diretto a Milanello per prendere i primi contatti con Stefano Pioli e i suoi nuovi compagni. Domani mattina la conferenza stampa di presentazione.

Foto: sportsbible