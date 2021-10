Ibra fa 40 anni, festa con la famiglia rossonera. Il video

Zlatan Ibrahimovic oggi compie 40 anni, un traguardo importante che ha voluto celebrare a Milanello con l’intera famiglia rossonera, nessuno escluso. Di seguito il video dei festeggiamenti, postato dal club rossonero tramite il proprio account Twitter.

Zlatan’s birthday party at Milanello 🎂

Celebrating with the Rossoneri family 🔴⚫

La festa per i 40 anni di @Ibra_official a Milanello 🎂

Insieme alla tua famiglia rossonera 🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/uU8IMBz5HE

