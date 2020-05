Ibra, che sfortuna: un infortunio che può compromettere la stagione. La situazione

Sono ore di apprensione in casa Milan per le condizioni di Ibrahimovic. L’attaccante svedese si è infortunato durante la seduta d’allenamento di stamattina a Milanello: uno scatto nel corso della partitella ha procurato un forte dolore al polpaccio, un problema che ha costretto Zlatan a fermarsi immediatamente. Per Ibra, dopo le prime ricostruzioni, si tratta di un infortunio muscolare, probabilmente al muscolo gemello (da valutare l’entità, domani ci saranno gli esami di rito), sembra scongiurato dunque un interessamento al tendine d’Achille che avrebbe comportato uno stop ancora più lungo. In ogni caso, lo sfortunato infortunio di oggi può compromettere il resto della stagione di Zlatan e del Milan, in attesa delle comunicazioni ufficiali da parte del club rossonero.

Foto: Twitter ufficiale Milan