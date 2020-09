Ibra, che bordata al ct della Svezia: “Kulusevski in panchina? Incompetente”

Come sempre un Ibrahimovic senza mezzi termini. Attraverso i social, l’attaccante del Milan ha lanciato una bordata al c.t. della Svezia, Andersson, reo di non aver schierato Kulusevski dal primo minuto, ma solo per una ventina minuti nella gara di Nations League di ieri, persa con la Francia. Il centrocampista della Juve, a fine gara, ha fatto capire di non aver gradito la scelta del suo allenatore, definendosi “scioccato”; Ibra, poi, ci è andato giù duro, commentando così il caso mediatico, in riferimento al ct svedese: “Che brutto scherzo. Un’altra prova. Queste sono persone incompetenti nelle posizioni sbagliate che soffocano il calcio svedese”.

Foto: Twitter Milan