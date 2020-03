Iborra: “Completare la Liga sarebbe la cosa più giusta, sono ottimista”

Intervistato dai microfoni di MARCA, Vicente Iborra, centrocampista valenciano del Villarreal, ha spiegato come sta vivendo la sua quarantena: “Dedico due ore al giorno all’allenamento che abbiamo programmato con il preparatore atletico del club. Questa situazione dovrebbe farci riflettere e riconsiderare che dovremmo dare più valore alle situazioni semplici come passare il tempo con la famiglia e gli amici, uscire, andare all’allenamento. Finire la stagione? Non contemplo altro che finire la Liga. Penso che sarebbe la cosa più giusta. Sono ottimista e confido che tutto si normalizzerà in breve tempo e spero che possiamo tornare alla normalità.”

Foto: AS