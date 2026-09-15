Ibarbo: “Era fatta con l’Udinese, ma rifiutai perché non riuscivo ad andare dove non c’era mai il sole”

15/09/2026 | 21:20:06

Victor Ibarbo, attaccante colombiano classe 1990, è da poco tornato in Italia, firmando a sorpresa con il Pontedera, club di Serie D. Nel corso della sua prima esperienza nel nostro paese, ha vestito le maglie di Cagliari, dal 2011 al 2015 e della Roma, da gennaio a giugno 2015. Nel corso di un’intervista a SerieD24 ha raccontato un retroscena curioso del suo rifiuto all’Udinese nel 2011: “Inizialmente dovevo andare all’Udinese. Era praticamente conclusa la trattativa, ero già un loro calciatore a tutti gli effetti. A quei tempi, però, parlando con i miei amici colombiani Cuadrado e Zapata, mi sono reso conto che c’era un problema… in città non c’era il Sole, e a me piace troppo il Sole. Allora ho chiesto al presidente del National di non andare, ho parlato con Pozzo e mi sono scusato, ma non ce la faccio ad andare dove non esce mai il sole”.

Foto: Instagram Pontedera