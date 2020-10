Ibanez tra il mito Falcao e la voglia di Roma: «Sogno di conquistare la Selecao»

Il difensore giallorosso Roger Ibanez è una delle piacevoli sorprese della prima fase di stagione della Roma. Al sito ufficiale ha rilasciato una serie di dichiarazioni che evidenziano la sua forte ambizione. «Vorrei giocare con la nazionale maggiore del Brasile, la Selecao. Per arrivarci devo lavorare sodo – ha detto -. Falcao è delle mie parti, del Sud del Brasile. Ha giocato nell’Internacional, è un mito ed è anche uno dei miei idoli. Cercherò di lasciare la mia eredità, come gli altri grandi brasiliani hanno fatto qui. Non pensavo di arrivare in un top club come la Roma così presto. Mi sono impegnato tantissimo per meritarmelo e sono felice».

Foto: Twitter ufficiale Roma