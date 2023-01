Ibanez più Abraham nel finale in 7’: la Roma riacciuffa il Milan, è 2-2

Clamorosa rimonta della Roma a San Siro, per il match valido per la 17a giornata di Serie A. Finisce 2-2, dopo che il Milan ha dominato per 85 minuti, con una Roma mai pericolosa e gara clamorosamente capovolta nel finale. Partita non bellissima per larghi tratti del match, molto ruvida, con ben 10 ammonizioni. Milan avanti grazie a Pierre Kalulu che alla mezz’ora sblocca la partita di San Siro su sviluppi di calcio d’angolo. Corner ben battuto da Tonali che trova il francese a centro area: non perfetto Rui Patricio, che riesce solo a toccare ma non impedisce l’1-0 dei campioni d’Italia.

Nella ripresa, la Roma fa poco per riaprire il match, il Milan gestisce bene e in ripartenza, al 77′ con Pobega sembra chiudere la gara per il 2-0. Sembra finita. Ma la Roma ha un sussulto di orgoglio. All’87’ Ibanez di testa insacca il gol del 2-1 che riapre i giochi. Il Milan arretra e pensa solo a difendere. La Roma ci crede e ancora da calcio piazzato pareggia, con Abraham che sfrutta una respinta di Tatarusanu e pareggia. Clamoroso passo falso del Milan, per come si era messa la gara. Milan che si porta a 37 punti, aggancia la Juve a -7 dal Napoli. La Roma sale a 31 e appaia la Lazio al quinto posto.

Foto: twitter Roma