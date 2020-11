Ibanez: “Orgoglioso di essere titolare a Roma”

Il difensore brasiliano della Roma Ibanez ha parlato in conferenza stampa assieme al suo allenatore Fonseca, queste le parole dell’autore della rete del 2-0:

“Mi piace molto giocare da centrale, ma posso ricoprire anche altri ruoli a seconda delle esigenze del mister.

L’obiettivo della Roma? Lo tracciamo partita dopo partita, dobbiamo avere la giusta mentalità e fare quello che è meglio per il collettivo.

Una rivincita essere titolare qui? Assolutamente, mi sono trovato bene dal primo giorno, ho iniziato a giocare e cerco di fare quello che mi riesce meglio, lavoro per questo”.