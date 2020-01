Ibanez non dà l’ultimo sì al Bologna. La Roma offre di più

Confermate le voci di stamattina: il Bologna aspettava l’ultimo si di Ibanez ma non l’ha avuto e potrebbe anche non averlo. Sabatini aveva dato garanzie sul suo arrivo, operazione da circa 10 milioni, lo stesso difensore aveva fatto intuire che avrebbe preferito il Bologna per giocare. Invece, la Roma offre di più e Ibanez può prendere un’altra direzione. Eventualmente sarà il Bologna a spiegare.

Foto: Twitter Atalanta