Ibanez: “La Roma ha tutto quello che voglio. Fonseca? Ecco cosa mi ha detto per convincermi”

Prime parole a tinte giallorosse per Roger Ibanez. Il neo difensore della Roma ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai canali ufficiali del club capitolino: “Sono davvero felice di essere qui – ha dichiarato il centrale classe 1998 – La Roma ha tutto quello che voglio, il nome e una grande squadra. Sono certo che mi troverò bene. In Italia ho passato un anno di esperienza. Sono migliorato molto, nel calcio italiano la difesa è di fondamentale importanza. Penso che questo serva per giocare nella Roma. Sono veloce, ho tecnica, salto alto, sono forte di testa. Devo giocare per farlo vedere a tutti. Prima di scendere in difesa, ho giocato anche come centrocampista. Ho parlato già con Fonseca e mi ha detto tante cose che mi sono piaciute: ha detto che avevo qualità e potenza per giocare nella Roma. Le sue parole mi hanno convinto a venire qui. Abbiamo giocato il derby con la Lazio, ho visto una squadra molto buona, tecnica. Mi piace il modo di gioco di Fonseca, con la palla. Questo per me è quello che vale nel calcio. Il mio obiettivo personale è giocare, prima però bisogna lavorare e conoscere ogni compagno”. Con Ibanez è stato sottoscritto un contratto che, nel caso in cui si verifichino le condizioni per l’obbligo di acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2024. “Crediamo molto nelle potenzialità di Roger – ha dichiarato il CEO Guido Fienga al sito ufficiale della Roma -. Siamo sicuri che già da quest’anno potrà aiutare la squadra, ma soprattutto che i prossimi mesi saranno utili al ragazzo per imparare molto del nostro progetto calcistico. Ibanez può diventare un giocatore importante per la nostra difesa”.

https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1221864744736509952

Foto: Twitter ufficiale Roma