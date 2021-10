Ibanez e Pellegrini ribaltano il Cagliari (2-1). Lazio di misura sulla Fiorentina, decide Pedro

Oltre a Empoli-Inter si giocano anche Cagliari-Roma e Lazio-Fiorentina: nei primi 45′ ci provano Zaniolo e Lazzari a portare in vantaggio le due formazioni romane nel finale di tempo, Abraham colpisce la traversa, ma si va al riposo a reti bianche su entrambi i campi.

All’Olimpico è di Pedro il gol vittoria al minuto 52, assist di Milinkovic-Savic e risposta importante della Lazio dopo il brutto ko di domenica contro il Verona. Primo clean sheet in stagione per i biancocelesti.

Pavoletti spaventa la Roma alla Sardegna Arena, è suo il gol che apre le marcature a inizio ripresa, poi i giallorossi reagiscono: Ibanez di testa fa 1-1 su corner, un gioiello di Pellegrini su punizione ribalta il risultato.

La Roma vince 2-1 e sale a19 punti in classifica, Cagliari fanalino di coda a quota 6.

Foto: Twitter Roma