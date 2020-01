Ibanez-Bologna, conferme totali e accordo in arrivo: doppio colpo per Mihajlovic

Dopo l’annunciato ritorno di Caldara, l’Atalanta libera Roger Ibanez per il Bologna, conferme totali rispetto a quanto vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti. Operazione da circa 10 milioni, le parti sono al lavoro per limare gli ultimissimi dettagli, ma l’accordo è in arrivo. Il difensore brasiliano, classe ’98, ha scelto da giorni di volare alla corte di Mihajlovic e verrà accontentato. Dopo Barrow, dunque, il Bologna aspetta Ibanez: due tasselli importanti per il presente, ma soprattutto per il futuro, con il club felsineo che sembra aver tracciato una linea netta e ben definita per quanto riguarda gli innesti.

https://twitter.com/Atalanta_BC/status/1127306830047215616

Foto: Twitter ufficiale Atalanta