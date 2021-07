IB3 (ore 17.15): Luka Romero alla Lazio, nei prossimi giorni le visite

La Lazio aspetta Felipe Anderson e Hysaj, ma intanto chiude un colpo per la prospettiva. Si tratta di Luka Romero classe 2004, trequartista del Real Mallorca, che ha esordito nella Liga nel 2020 a 15 anni e 219 giorni, diventando il calciatore più giovane di sempre a scendere in campo per la prima volta nel massimo campionato spagnolo. Classico numero 10, mancino, è dotato di una grandissima tecnica e di un dribbling sgusciante, che lo portano a saltare gli avversari con estrema facilità. La trattativa, in corso già da diversi giorni, è stata svelata dalla tv della pubblica delle Baleari, la IB3 (ore 17.15) al punto che nei prossimi giorni Romero sarà in Italia per svolgere le visite mediche con il suo nuovo club.

FOTO: Twitter Laliga