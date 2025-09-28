Iannoni: “Ero sicuro di rimanere al Sassuolo e sono felice. Dedico il gol alla mia famiglia”

28/09/2025 | 15:05:52

Edoardo Iannoni ha commentato in conferenza la vittoria del Sassuolo contro l’Udinese: “Sono veramente felice per il gol e per la partita vinta. Era una partita importante per noi e ci servivano questi tre punti. Il mister ha deciso di farmi entrare, mi ha chiesto di fare copertura e fare legna, poi quando ho visto l’azione che si sviluppava a sinistra ci ho provato ed è andata bene. Il gol lo dedico a tutta la mia famiglia che crede sempre in me e alla mia ragazza Martina. Non mi serviva il gol, una vittoria per la conferma. Io ero sicuro di rimanere e l’ho detto in ritiro, sono rimasto e sono felice di continuare il percorso qui in neroverde”.

FOTO: X Sassuolo