Ianni (vice Sarri): “Abbiamo fatto troppo poco per vincere, ci dispiace aver deluso il popolo laziale”

14/09/2025 | 20:29:49

Il vice di Maurizio Sarri, Marco Ianni, ha analizzato ai microfoni di Sky la sconfitta contro il Sassuolo: “Abbiamo fatto troppo poco per vincerla, alcune volte avevamo la gara in pugno ed eravamo lenti nella manovra. Troppo poco per vincere, qualcosa in più da Como ma dispiace aver deluso il popolo laziale. Ci dispiace per il risultato, era importante per mille motivi: abbiamo fatto troppo poco. Non abbiamo due centrocampisti con tanti gol, quindi lavoreremo sulla velocità dell’impostazione. Entravamo facilmente nella metà campo avversaria, ma eravamo troppo prevedibili: non abbiamo mai concluso in porta all’inizio. Oggi abbiamo subito poco, ma abbiamo creato anche meno: dovremo muoverci sugli esterni con più velocità. Dobbiamo trovare il giusto mix, altrimenti si rischia di fare partite buone e con più energie. Il Sassuolo è una buona squadra con giocatori importanti: per vincere qui, bisogna essere più convinti”.

FOTO: Sito Lazio