Ianni: “Quando torneranno gli infortunati esprimeremo un calcio migliore”

04/10/2025 | 18:13:09

Il vice di Maurizio Sarri, Marco Ianni, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio-Torino: “Gli infortuni? Non devono essere un alibi, anche se abbiamo perso parecchi uomini. E’ normale per noi recuperare giocatori in modo da avvicinarci il più possibile alla nostra idea di calcio. Una volta recuperati esprimeremo un calcio migliore. In certi momenti va azzannata la partita e in altri gestire. Oggi è una situazione particolare, potevamo avere problemi con giocatori che non giocavano da tempo”.

FOTO: Sito Lazio