Iannarilli al 95’: l’Avellino acciuffa il Catanzaro con un gol del portiere!

11/04/2026 | 19:14:01

Antony Iannarilli al 95’: l’Avellino acciuffa il pareggio contro il Catanzaro proprio con un colpo di testa del portiere classe 1990 ritornato titolare dopo una lunga assenza. Un pareggio prezioso che consente agli irpini di balzare a quota 40 e di avvicinarsi alla salvezza. Il Catanzaro era andato in vantaggio con Iemmello, poi è rimasto in dieci per l’espulsione di Brighenti per doppia ammonizione, un cartellino giallo per fallo da rigore su Favilli che poi ha sbagliato dagli undici metri. E nel finale l’irruzione di Iannarilli, in un primo momento l’arbitro Tremolada non aveva convalidato il gol, poi l’esplosione del Partenio-Lombardi.

Foto: sito Avellino