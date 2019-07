Ianis Hagi verso il Siviglia, il padre conferma: “Nei prossimi giorni la firma”

Ianis Hagi salvo clamorose sorprese sarà un nuovo giocatore del Siviglia. Il figlio d’arte, centrocampista attualmente in forza al Viitorul in Romania, è ormai a un passo dal chiudere l’operazione. La conferma arriva direttamente dal padre Gheorghe: “Se non accadrà nulla di straordinario, mio figlio firmerà per il Siviglia nei prossimi giorni. Al momento il denaro non è la cosa più importante, ciò che conta è prendere la decisione migliore per il suo futuro calcistico”.

Foto: Fanatik