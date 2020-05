Ianis Hagi: “Mi piacerebbe giocare in Spagna, ma il mio futuro è in mano ai miei agenti”

Ianis Hagi, figlio del leggendario Gheorghe, è uno dei talenti più interessanti del panorama europeo e, di proprietà del Genk, oggi, gioca in prestito con diritto di riscatto ai Rangers di Glasgow. Intervistato dal quotidiano spagnolo MARCA, ha parlato del suo futuro: “Per adesso sono concentrato sulla ripresa del campionato. Nient’altro, il mio futuro è in mano agli agenti. Mio padre mi ha sempre detto che è l’ambizione a fare la differenza, indipendentemente dal talento che hai. In Scozia imparo ogni giorno qualcosa grazie al tecnico Gerrard. Sono fortunato ad essere allenato da uno dei migliori della storia del calcio.” Ha poi aggiunto: “Gioco con entrambi i piedi, non ho preferenze. Mio padre mi diceva sempre di usare sia il destro che il sinistro, ho giocato spesso con lui, sono cresciuto con questa idea. Real Madrid o Barcellona? Sono due grandi club, impossibile sceglierne uno. Mi sento un po’ spagnolo, per 15 anni consecutivi siamo andati a Maiorca in vacanza. Papà ha comprato una casa lì quando era al Barça. Giocare nella Liga? Un giorno mi piacerebbe, adoro lo stile di gioco. La 10 sulle spalle non mi dà pressione, anzi, mi rende un giocatore migliore per mostrarmi ad un livello più alto. Da bambino ammiravo Zidane e Cruyff. Il paragone con mio padre? Per ora è presto, quando andrò in pensione faremo i conti. So solo una cosa: voglio sempre vincere e competere con i migliori.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Rangers FC