Iago Falque: “Il Toro la mia casa, in Premier e in Liga è stato complicato. Questa sarà la mia miglior stagione”

Iago Falque, fantasista spagnolo in forza al Torino, ha rilasciato una lunga intervista commentando il suo ottimo rendimento ai microfoni del portale iberico SportPesa: “Il Torino rappresenta la mia casa, la mia stabilità. Entrare in questo stadio, mettere questa maglia è diventato qualcosa di speciale per me. Non è come le altre squadre, qua sento che è la mia squadra. Il mio periodo in Inghilterra e Spagna è stato molto diverso e complicato. Quando uno non gioca si sente a volte un po’ frustrato, dipende dalla situazione. A volte per infortunio, altre volte per decisione tecnica, però fa parte del gioco. Ora è diverso, l’emozione che provi qui non la trovi da nessun’altra parte, è la cosa più bella quando aspetti prima della partita. L’anno scorso è stata la mia migliore stagione, penso la più regolare della mia carriera, nella mia migliore età, proprio al posto giusto. Quest’anno, salvo infortuni, penso che sarà la mia stagione, in quanto a gioco senza dubbio, quella migliore”.

Foto: Torino Twitter