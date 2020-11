Iago Falque: “Ho tanta voglia di rientrare alla ripresa del campionato”

Iago Falque, attaccante del Benevento, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Queste le parole dell’attaccante delle Streghe: “Alla ripresa voglio esserci, adesso sto meglio. Ho tanta voglia di rientrare in campo, ero già pronto per la gara contro lo Spezia ma poi ho accusato un altro piccolo problema e abbiamo preferito non rischiare. Fiorentina? Ha giocatori importanti, è una squadra che può puntare all’Europa e col nuovo allenatore non si sa mai cosa può accadere. In questo momento non passano un periodo semplice e noi se facciamo una buona partita possiamo anche aspirare a fare risultato. Contro la Fiorentina ho segnato all’Olimpico con la maglia del Torino, ma al Franchi non ho mai fatto gol.”

Foto: instagram Benevento