Iachini: “Vogliamo dare continuità. L’Inter è una grandissima squadra”

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Inter. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni ufficiali del club: “Siamo soddisfatti perché il percorso di lavoro si sta sviluppato in maniera giusta. I ragazzi sono cresciuti tutti, era normale dopo il lungo stop che si potessero avere dei problemini. Andiamo avanti cercando di dare continuità alle prestazioni. Dalla ripresa, siamo la migliore difesa del campionato, tiriamo spesso in porta anche se con poca efficacia. Vogliamo dare continuità al percorso nonostante le energie siano quelle che sono. Ma vale per tutti, non è un alibi. Vedremo tra i ragazzi che ha recuperato di più e faremo le scelte adeguate, l’Inter è una grandissima squadra di qualità con un ottimo allenatore e grandi individualità. Ci vorrà atteggiamento, qualità”.

FOTO: Twitter ufficiale Fiorentina